МО: Россия выполнит план экспорта военной продукции на 2020 год

https://static.news.ru/photo/b0ec6cfa-4870-11eb-805e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то что пандемия коронавируса осложнила выполнение контракта на поставки и обслуживание вооружений и военной техники, Россия выполнит план на уходящий год. Об этом заявил замминистра обороны Александр Фомин.

Несмотря на имеющиеся трудности, надеюсь, план экспорта продукции военного назначения на 2020 год будет выполнен, — сказал Фомин в интервью «Российской газете».

Он объяснил, что мелкие партии продукции стали доставлять зарубежным партнёрам гораздо дольше из-за значительного сокращения числа внутренних и международных авиарейсов и ввоза имущества для ремонта на территорию РФ. Это также привело к невозможности плановой замены российских специалистов, которые обслуживают технику на территориях заказчиков.

Этот же фактор, по словам Фомина, «не всегда позволяет обеспечить своевременную передачу партнёрами оригиналов платёжных документов, что приводит к задержкам с поступлением валютной выручки, несвоевременным расчётам с предприятиями кооперации и образованию у них кассового разрыва».

В марте в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIRPI) подсчитали, что международный рынок вооружений за 2015–2019 годы прибавил 5,5% по сравнению с предыдущей пятилеткой. Экспорт военной продукции больше всего вырос в США (23%) и Франции (72%).

Ранее в Минобороны заявили, что считают возросшую активность НАТО на границах опасной. Фомин предупредил о серьёзных инцидентах, к которым это может привести.