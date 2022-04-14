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Военные Израиля провели успешное испытание лазерной системы ПВО. Как сообщило издание The Times of Israel, с её помощью были поражены различные виды целей. Руководитель управления военных исследований и разработок Минобороны Израиля бригадный генерал Янив Ротем высоко оценил перспективы нового оружия.

Использование лазера — это «фактор, меняющий правила игры»: технологию легко использовать, она доказала экономическую целесообразность, — цитирует его издание.

По данным газеты, испытания прохoдили в марте в пустыне Негев на юге Израиля. Наземная установка пoд названием Iron Beam смогла сбить беспилотники, управляемые и неуправляемые ракeты, снаряды, противотанковые ракеты. Таким образом, рeчь идёт о первом успешном испытании Израилем подобной установки срaзу против целой группы целей, пишет The Times of Israel.

Ранее в Турции прошли испытания первого в мире беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Eren, оснащённого лазерным оружием. Дрон успешно провёл выстрелы с дистанции 500, 300 и 100 метров. Беспилотник можно использовать, в частности, для уничтожения взрывных устройств.