В МИД РФ усомнились в «оборонительном проекте» ПРО США

https://static.news.ru/photo/2c859cf0-abe1-11eb-9cf9-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/flickr.com

Попытки США представить развитие системы глобальной противоракетной обороны как оборонительный проект не более чем «дымовая завеса». Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Попытки представить глобальную ПРО как чисто оборонительный проект — это не более чем дымовая завеса. Наращивая противоракетные возможности, США прежде всего стремятся получить решающее преимущество за счёт создания условий для нанесения по противнику первого удара, защитив себя от ответных действий, — сообщила Захарова.

Она отметила, что это может привести к серьёзным последствиям в сфере безопасности и нарушить стратегический баланс сил в мире.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон планирует выделить почти $18 млрд на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана, что станет первой крупной оборонной госзакупкой администрации президента Джо Байдена. Планируется построить 31 самолёт-перехватчик и разместить их на базах на Аляске.

Радиолокационная станция (РЛС) «Волга», размещённая в Белоруссии и входящая в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), получит новую актуальность, если Соединённые Штаты Америки развернут противоракетную оборону (ПРО) в Европе, заявил ранее начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении Андрей Ревенок. «Волгу» построили рядом с Барановичами в 1980-х годах в ответ на размещение Белым домом ракет Pershing-2 на территории ФРГ.