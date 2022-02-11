В ЛНР рассказали об украинской бронетехнике около линии фронта в Донбассе

Фото: vk.com/armsnews

Российский Су-30 лучше всего подходит на роль передового и высококлассного истребителя поколения 4+ на мировых рынках. Истребитель для уничтожения воздушных целей днём и ночью оказался наиболее популярной экспортной моделью на четырёх континентах, сообщает американский журнал Military Watch.

При этом Су-30 превзошёл по продажам американский F-15. К преимуществам российского самолёта издание отнесло наличие у него системы наведения «воздух — земля» и противокорабельного вооружения. Американский F-15 Eagle, имея схожие...