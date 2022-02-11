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В ЛНР рассказали об украинской бронетехнике около линии фронта в Донбассе

Народная милиция ЛНР засекла несколько украинских БТР на территории Донбасса
13:18, 11 февраля 2022
В ЛНР рассказали об украинской бронетехнике около линии фронта в Донбассе Фото: vk.com/armsnews
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В жилом районе населённого пункта Тёплое в Донбассе размещены два БТР-4 и один БТР-80, рассказал представитель Народной милиции Луганской народной республики. Он отметил, что вблизи населённого пункта Попасная также находится одна бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2, пишут argumenti.ru со ссылкой на Министерство обороны самопровозглашённой республики.

Отмечено нахождение двух бронетранспортёров БТР-4 в жилом районе населённого пункта Тёплое и одного бронетранспортёра БТР-80 вблизи населённого пункта Счастье, а также одной бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 вблизи населённого пункта Попасная, — заявил представитель НМ ЛНР.

Он также обвинил ВСУ в препятствовании работе патрулей наблюдателей ОБСЕ.

Ранее Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Донбасс дивизион зенитных ракетных систем С-300 для подготовки наступления, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. Он отметил, что обстановка на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой.

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