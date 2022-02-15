В Крыму прошли учения с применением РСЗО «Ураган» и «Град»

Боевые стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град» прошли в рамках учений на полигоне Опук в Крыму, передаёт пресс-служба Минобороны РФ. Артиллеристы в ходе манёвров поразили одиночные и групповые цели, а также командные пункты условного противника.

Стрельба велась по целям, имитировавшим артиллерию условного противника на расстоянии более 30 км, что обеспечило безопасное удаление в случае ответного удара, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в задачи военнослужащих входило максимально быстрое поражение целей с минимальным расходом боеприпасов, используя одиночный и массированный способы ведения огня. Кроме того, военные отработали задачи противоогневого манёвра, со сменой огневых позиций.

Наведение и корректировка огня осуществлялись при помощи беспилотников «Орлан-10».

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении части российских военных учений в ближайшее время. По его словам, военные проводят их практически на всех флотах и во всех военных округах. В частности, учения проходят в Баренцевом, Чёрном и Балтийском морях. В них также участие принимает Тихоокеанский флот.

Как заявил Шойгу, во время манёвров отрабатываются различные варианты реакции на «самого разного рода действия противника», в том числе как в подводной, так и надводной среде, добавил министр.