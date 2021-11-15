России удалось сократить отставание от США в разработке беспилотников

Россия значительно сократила технологическое отставание от Израиля и США в разработке беспилотников. Она обладает высоким уровнем научной школы в сфере авиационных технологий — наравне с лидирующими странами, сообщил генеральный директор разработчика беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Кронштадт» «Газете.Ru». При этом созданию современных беспилотников мешает недостаточное развитие российской промышленности в сфере базы электронных технологий.

Но в термине «беспилотный авиационный комплекс» ключевым является слово «комплекс», то есть симбиоз технических решений и технологий из различных отраслей, среди которых помимо собственно авиационных технологий есть: радиосвязь, навигация и управление, микропроцессорная техника, сенсорика — то есть технологии, опирающиеся на современную электронную компонентную базу, — сказал Богатиков.

Он добавил, что другие страны не будут делиться новыми технологиями с Россией и необходимо развивать собственные компетенции. Это требует времени и большого количества ресурсов, но позволяет создать собственный прочный фундамент для развития, утверждает Богатиков,

Ранее сообщалось, что «Кронштадт» начал проектировать тяжёлый БПЛА «Гром». Его концепт был впервые показан на форуме «Армия-2020». Предполагается, что БПЛА сможет нести на себе авиационные поражающие средства различного класса.