В Кремле призвали дождаться мнения Минобороны о милитаризации Балтики

Ситуацию с возможным размещением на Балтике российского ядерного оружия обсудят на отдельном совещании после проработки поручения президента России Владимира Путина об укреплении рубежей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также предложил дождаться рекомендаций Минобороны, передаёт РИА Новости.

Это будет рассмотрено на отдельном совещании у президента, как об этом говорил сам [Владимир] Путин, — сказал Песков.

Он добавил, что в планах пока нет такого совещания у президента, и отметил, что Минобороны пока не предоставило соответствующие предложения. По его словам, на это «требуется время, это серьёзная проработка».

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия и Швеция обсуждают возможность вступления в НАТО. Альянс готов их принять в сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами, заверил политик. По его словам, если это произойдёт, у России станет больше официально зарегистрированных противников.