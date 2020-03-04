Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минобороны США заявили, что Россия и Китай превосходят Соединённые Штаты в области разработки гиперзвукового оружия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя исследовательских и инженерных программ Минобороны США Марка Льюиса и его заместителя по гиперзвуковым системам Майкла Уайта.

В Минобороны США заявили, что Россия и Китай превосходят Соединённые Штаты в области разработки гиперзвукового оружия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя исследовательских и инженерных программ Минобороны США...