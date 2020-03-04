Российские истребители Су-35 и «Гадюка», которые находятся на авиабазе Хмеймим, могут стать настоящим кошмаром для военно-воздушных сил Турции.
Как сообщает китайское агентство Sina, истребитель имеет управляемую ракету средней дальности класса «воздух — воздух» с радиолокационной головкой самонаведения Р-77.
Эксперты отметили, что такое вооружение может уничтожить противника даже в условиях плохой видимости, сообщает «
Как ранее писал NEWS.ru, шестеро турецких военнослужащих получили ранения, ещё двое были убиты в провинции Идлиб в Сирии. Об этом заявили в оборонном ведомстве Турции.
Добавьте наши новости в избранные источники