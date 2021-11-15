В Китае заявили о переполохе на Западе из-за секретного российского оружия

Разработка секретного российского оружия под обозначением «изделие 506» вызвала переполох в западном военном сообществе. По данным аналитиков китайской интернет-компании Sohu, «изделие 506» может быть новой ракетой для стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95, передаёт «ПолитРоссия».

«Изделие 506» считается одним из самых засекреченных проектов России, он никогда не упоминался официальными лицами, и лишь недавно информация о его существовании всплыла в СМИ. <...> Эксперты в недоумении и на этом фоне строят всевозможные теории, — сообщили аналитики из КНР.

Они добавили, что основным преимуществом новой ракеты, вероятно, будет невидимость для систем ПВО. Если это действительно окажется так, то создание подобного оружия станет потрясающим достижением, так как сейчас Россия отстаёт от США в разработке технологий «стелс», считают эксперты Sohu.

Ранее два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями в сопровождении самолётов МиГ-31 морской авиации ВМФ. В Минобороны заметили, что все полёты самолётов ВКС России осуществляются «в строгом соответствии с международными правилами».