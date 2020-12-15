В Китае впечатлились успехами РФ в развитии морских ядерных сил

https://static.news.ru/photo/8a3e1f9e-3edf-11eb-9bba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Россия демонстрирует успехи в оснащении флота средствами ядерного сдерживания и новыми образцами вооружений, считает китайский военный эксперт, сотрудничающий с изданием Sina.

Вооружённые силы РФ ранее провели учения, в которых приняла участие атомная субмарина четвёртого поколения «Владимир Мономах» класса «Борей». С подводной лодки 12 декабря произвели залп четырёх межконтинентальных баллистических ракет «Булава». В Минобороны РФ отметили, что ракеты успешно поразили цели на полигоне Чижа в 5,5 тысячи километров от места пуска.

По мнению китайского эксперта, которое приводит «ПолитЭксперт», учебные операции такого рода показывают значительно выросшие боевые возможности российских подводных сил. Специалист отметил, что атомные подводные лодки класса «Борей» и гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» являются новыми элементами в системе стратегических ядерных сил России и их часто демонстрируют как образец сдерживающей мощи страны.

«Владимир Мономах» является третьей спущенной на воду субмариной класса «Борей». На вооружение российского флота подлодка поступила в 2014 году. Она способна нести 16 ракет «Булава», которые, в свою очередь, могут оснащаться шестью подводными ядерными боеголовками. Дальность полёта ракеты — более 9 тысяч километров.

К 2027 году Россия планирует принять на вооружение семь модернизированных подводных лодок класса «Борей». Китайский эксперт посчитал, что если эти планы будут реализованы, то возможности Москвы по стратегическому ядерному сдерживанию значительно расширятся.

Как передавал NEWS.ru, Минобороны РФ заключило контракт, согласно которому Тихоокеанский флот до 2028 года должен получить шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».