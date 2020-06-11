В Китае считают, что танк Т-14 «Армата» в Сирии деморализует террористов

https://static.news.ru/photo/e2c82f9c-ac1d-11ea-978d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сирии испытывается новейший российский танк Т-14 «Армата», что деморализует террористов. С таким утверждением выступило китайское издание «Жэньмин жибао».

Отмечается, что «Армата» оснащена новейшими системами защиты от любых средств поражения бронетехники и при этом оборудована инновационными системами ведения огня. Испытания в Сирии доказали это.

Как сообщает «ПолитЭксперт», оценивая танк в целом, китайские журналисты отметили, что он отлично сочетает ударную мощь и защитные параметры. Журналисты китайского издания уточнили — достоверной информации о применении «Арматы» в арабском государстве нет.

В апреле стало известно, что новейший российский танк Т-14 «Армата» прошёл обкатку в Сирии. Тогда об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее News.ru сообщал, что броня российского танка Т-14 «Армата» легче брони танка США M1 Abrams, хотя имеет такие же защитные характеристики. Об этом заявил журналист китайского издания Sina. Автор статьи считает, что новая марка стали 44С-св-Ш позволит уменьшить толщину боевой машины на 15% и сократить массу на сотни килограммов. Одним из главных достоинств «Арматы» является не имеющая в мире аналогов броня, обеспечивающая высокую защищённость экипажа.