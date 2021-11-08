В Китае рассказали о реакции США на новую российскую гиперзвуковую ракету

США «пришли в ярость», узнав о разработке новой российской гиперзвуковой ракеты «Личинка-МД» для истребителя пятого поколения Су-57. Сами США отстают в сфере гиперзвукового оружия, и шансов догнать Россию у них нет. Об этом заявил военный эксперт Ван Янань в статье для китайского портала Baijiahao.

В материале говорится , что российская ракета предназначена для уничтожения целей противника на море и станет отличной заменой Х-31. Специалисты предположили, что «Личинка-МД» будет способна развивать скорость в пять раз больше, чем скорость звука, и комплексы ПВО противника не смогут ей противостоять. В настоящее время ведутся наземные испытания ракеты.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении госиспытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон», добавив, что ВМФ получит их с 2022 года. Новая гиперзвуковая ракета будет размещаться на кораблях ВМФ России и, по оценкам специалистов, даст неоспоримые преимущества российским флотам против любого вида надводной цели.