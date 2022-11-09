В Китае показали концепт истребителя шестого поколения The Drive: в Китае показали концепт истребителя шестого поколения

Фото: Alert5/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Chengdu J-20

На международном авиасалоне Airshow China 2022, который проходит в китайском Чжухае, показали уменьшенную концептуальную модель истребителя шестого поколения, пишет издание The Drive. Снимок нового военного самолета был опубликован в Twitter. Журналисты при этом отмечают, что концепт выглядит достаточно примерным.

Концепт китайского малозаметного бесхвостого боевого самолета шестого поколения также демонстрируется в Чжухае, но на самом деле он выглядит достаточно примерным, — сказано в публикации.

Автор материала подчеркивает, что данная демонстрация указывает на будущие технические возможности, а не на конкретную активную разработку.

Госкорпорация «Ростех» ранее сообщила о наращивании темпов производства боевой экипировки «Ратник» по просьбе Минобороны РФ. Отмечается, что госконтракт за этот год был выполнен досрочно. Представители компании добавили, что Ростех уже приступил к выполнению гособоронзаказа на 2023 год.

Над производством «Ратника» работают более 30 компаний, которые производят различные элементы: бронешлемы, бронежилеты, средства жизнеобеспечения. Боевая экипировка разработана таким образом, чтобы иметь возможность адаптировать комплект под физические особенности военнослужащего и выполняемые боевые задачи.