В Акмолинской области Казахстана в ходе спецоперации были задержаны члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся контрабандной поставкой огнестрельного оружия и боеприпасов из России.
Изъяты 11 пистолетов Макарова и более 1300 патронов к ним, — сообщили в Комитете нацбезопасности Казахстана.
Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
Как писал NEWS.ru, в Новгородской и Ленинградской областях ФСБ России и КГБ Белоруссии задержали членов международной преступной группы, которая занималась контрабандой оружия и наркотиков. Среди задержанных — организатор криминального бизнеса и шесть активных членов банды. В результате оперативно-разыскных мероприятий у контрабандистов были изъяты пулемёт Дегтярёва, пистолет-пулемёт Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества (амфетамин и кокаин), 560 тысяч рублей и 17 600 долларов США.