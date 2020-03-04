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Глава Минобороны США Марк Эспер опроверг превосходство России и Китая в области разработки гиперзвукового оружия и заявил об американских инновационных разработках в этой сфере. Об этом сообщил ТАСС.

Глава Минобороны США Марк Эспер опроверг превосходство России и Китая в области разработки гиперзвукового оружия и заявил об американских инновационных разработках в этой сфере. Об этом сообщил ТАСС. Гиперзвуковое оружие...