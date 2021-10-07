В Каспийском море прошли учения с применением ракет «Калибр»

Около 15 кораблей Каспийской флотилии выполнили пуски крылатых ракет комплекса «Калибр-НК» по береговым целям из акватории Каспийского моря. Объекты условного противника на побережье острова Чечень были успешно поражены, сообщается на сайте Южного военного округа.

Как сообщается, безопасность учений обеспечивали около 15 боевых кораблей и судов Каспийской флотилии. Для гражданского судоходства был временно закрыт морской полигон площадью около двух с половиной тысяч квадратных километров.

Практическую стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» провёл экипаж малого ракетного корабля (МАК) «Великий Устюг». МАК «Град Свияжск» и «Углич» осуществили электронные пуски. Контроль за выполнением боевых упражнений осуществлял ракетный корабль «Дагестан», — говорится в сообщении.



Ранее Минобороны заключило новый контракт на поставку ВМФ крылатых ракет «Калибр». Они являются одним из самых эффективных средств поражения на вооружении российских кораблей и подводных лодок. Успешное применение этих ракет в Сирии подтвердило их тактико-технические характеристики. Позднее была проведена их модернизация, благодаря которой сократилось время закладки полётного задания.