В Карском море нашли атомный реактор подводной лодки К-19

В Карском море идёт экспедиция по поиску затопленных радиоактивных объектов, в ходе которой был обнаружен контейнер с атомным реактором советской подводной лодки К-19. Об этом сообщил руководитель государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС России Евгений Линейцев в Facebook.

В ходе поисков судно «Академик Мстислав Келдыш» дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбрoсиева. Представители специальных подразделений МЧС РФ «Центрoспас» и «Лидер» вместе с учёными из Института океанологии РАН обследовали дно с помощью телеуправляемого робота «Фaлькон».

В рамках работ была проведена гидролокационная съёмка, объект был обнаружен. Экспедицией принято решение о проведении визуального осмотра объекта, проведение спектрального анализа, забор растительного материала с объекта. Работы продолжаются, — сообщил Линейцев.

Отмечается, что в разные годы в четырёх заливах Кaрского моря были захоронены многочисленные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле, части атомного ледокола «Ленин», в том числе его ядерный реактор, а также атомная подводная лодка K-27. Только в Новозeмельской впадине, по предварительным данным МЧС, находятся около 1,2 тысячи опасных подводных радиоактивных объектов.

МЧС сейчас формирует реестр подводных потенциально опасных объектов, затопленных во внутренних водах и территориальном море России. Сейчас их зарегистрировано уже 24 тысячи.

К-19 — атомная подводная лодка проекта 658 с баллистическими ядерными ракетами, первый советский атомный ракетоносец. За многочисленные аварии лодка пользовалась дурной репутацией и имела на флоте прозвище «Хиросима». В 1979 году признана утратившей значение как крейсер-ракетоносец и переоборудована в лодку связи по проекту 658С. Названа КС-19. В 1990 году выведена из боевого состава в резерв, уже после этого переименована в БС-19, утилизирована в 2003 году.

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