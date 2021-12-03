В Канаде «передумали» отправлять свои истребители на авиабазы Украины

Канада вернула на территорию своей страны истребители CF-18, выполнявшие в Румынии задачи по плану миссии НАТО. Впоследствии, по некоторым данным, они могли быть передислоцированы на одну из авиабаз Украины. Однако сейчас все канадские самолёты покинули авиабазу и находятся на территории Канады, сообщает Telegram-канал «Оперативная линия».

Видать, передумала Канада, — говорится в канале.

Портал Avia.pro сообщает, что истребители CF-18 могли быть задействованы против ополчения Донбасса и российских военных. Однако от этой идеи отказались без объяснения причин: по мнению авторов портала, причиной этого могли стать опасения, что в случае реального конфликта в Донбассе CF-18 будут сбиты российскими С-400 задолго до начала применения вооружения.

Ранее бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер заявил, что Россию ожидает международная изоляция и «кровотечение» экономики в случае военной агрессии на Украине. По его словам, гипотетическое столкновение России и Украины способно приобрести международный характер, при котором страны Центральной Европы, а также США и НАТО встанут на сторону Киева. Он также заявил, что Канада обязана посодействовать вхождению Украины в НАТО и ввести превентивные санкции против России.