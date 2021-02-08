В «Калашникове» рассказали о новом смарт-ружье «для хипстеров»

https://static.news.ru/photo/f9217940-6aa1-11eb-a0d7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов раскрыл подробности нового оружия МР-155 Ultima, которое должно привлечь тех, «родился с гаджетами» и не представляет себя без них.

Смарт-ружьё способно синхронизироваться с мобильными устройствами, оно также может обучать стреляющего, при желании на него можно установить счётчик выстрелов и компас, а также добавить функцию видеозаписи.

По словам Тарасова, классическая охота сегодня становится всё более редкой, поэтому компания намерена вовлечь хипстеров, «поколение Z», пишет РИА Новости.

Впервые МР-155 Ultima представили на форуме «Армия-2020».

Ранее концерн «Калашников» показал охотничий самозарядный гладкоствольный карабин TR3 366ТКМ. Он разработан на базе автомата АК-15.​ Ствол нового карабина при сохранённой длине 415 мм имеет гладкий канал и в конце сверловку типа Paradox. С увеличением калибра увеличился и внешний диаметр ствола. Карабин имеет новый магазин под патрон 366 ТКМ с окнами и скошенной пяткой, писал NEWS.ru.