В Иране назвали российское оружие, способное уничтожать города в США

В Иране назвали российское оружие, способное уничтожать города в СШАKayhan: российские «Цирконы» способны стирать с лица земли целые города
Запуск в массовое производство ракет «Циркон» поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряжённости в отношениях России и Запада, пишет иранская газета Kayhan. По мнению авторов материала, данный снаряд сможет с лёгкостью «стирать с земли американские города», в то время как неудачи Америки в гонке вооружений подталкивают её к обострению, в том числе и дипломатических отношений.
По словам авторов материала, в Вашингтоне
Напротив, руководство обеих стран придавало этому большое значение, чтобы исключить те ситуации, которые могли бы привести к столкновению между государствами и переходу их в «горячую фазу», — отмечают авторы.
Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу сообщил, что Североатлантический альянс планирует нападение на Россию как минимум на двух направлениях — в Крыму и в Балтийском море, однако Москва способна остановить возможное вторжение. Помогут ей в этом новейшие противокорабельные гиперзвуковые ракеты «Циркон» и системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и С-400.
Атламазоглу подчеркнул, что крылатые ракеты способны развивать скорость в девять Махов и уничтожать цели в радиусе до тысячи километров. С помощью таких вооружений Россия способна уничтожать корабли и сбивать самолёты Североатлантического альянса при их приближении к Крыму и Балтике.