В Иране назвали российское оружие, способное уничтожать города в США

Запуск в массовое производство ракет «Циркон» поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряжённости в отношениях России и Запада, пишет иранская газета Kayhan. По мнению авторов материала, данный снаряд сможет с лёгкостью «стирать с земли американские города», в то время как неудачи Америки в гонке вооружений подталкивают её к обострению, в том числе и дипломатических отношений.

По словам авторов материала, в Вашингтоне не собираются менять своего негативного отношения к России и пытаются продолжать холодную войну более доступными им средствами — объявлять санкции, задерживать российские суда, танкеры и самолёты, прибегать к высылке российских дипломатов. Они подчёркивают, что гонка вооружений после Второй мировой войны никогда не рассматривалась как препятствие для нормальной работы дипломатов.

Напротив, руководство обеих стран придавало этому большое значение, чтобы исключить те ситуации, которые могли бы привести к столкновению между государствами и переходу их в «горячую фазу», — отмечают авторы.

Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу сообщил, что Североатлантический альянс планирует нападение на Россию как минимум на двух направлениях — в Крыму и в Балтийском море, однако Москва способна остановить возможное вторжение. Помогут ей в этом новейшие противокорабельные гиперзвуковые ракеты «Циркон» и системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и С-400.

Атламазоглу подчеркнул, что крылатые ракеты способны развивать скорость в девять Махов и уничтожать цели в радиусе до тысячи километров. С помощью таких вооружений Россия способна уничтожать корабли и сбивать самолёты Североатлантического альянса при их приближении к Крыму и Балтике.