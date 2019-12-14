https://static.news.ru/photo/868c7f8a-1f23-11ea-94c1-fa163e074e61_660.jpg Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Фото: mil.ru

Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевика «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и морского буксира «Виктор Конецкий» выйдет в Индийский океан. 16 декабря там начнётся морская фаза российско-индийских военных учений «ИНДРА-2019».

В индийском порту Мармагао завершается береговая фаза учения «ИНДРА-2019». 16 декабря корабли-участники учения выйдут в море для проведения совместных манёвров, — цитирует ТАСС сообщение Балтийского флота.

Морская часть учений продлится до 19 декабря. В ходе неё российские и индийские моряки проведут совместное маневрирование, стрельбы, досмотровые операции и перекрёстные полеты корабельных вертолётов.

Как писал NEWS.ru, совместные морские манёвры Ирана, РФ и Китая пройдут 27 декабря текущего года на севере Индийского океана, рассказал командующий Военно-морскими силами Исламской Республики Хосейн Ханзади. Учения получили название «Пояс морской безопасности», передаёт агентство «Фарс». В конце ноября представитель Тегерана называл другие даты — с 22 декабря по 20 января.