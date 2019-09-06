https://static.news.ru/photo/264cb028-68f7-11e9-bc9c-fa163e074e61_660.jpg Танк ИС-2 Фото: Xwr460/wikimedia.org

Журналисты немецкой газеты Die Welt сравнили советские танки времён Второй мировой войны ИС-2 и ИС-3 с германскими аналогами.

Как отмечается в статье, советские танки после окончания войны долгие годы демонстрировали Европе всю мощь СССР, хотя немецкие аналоги практически ничем не уступали им по боеспособности.

При этом автор материала признал, что тяжёлые советские танки обладали преимуществом перед всеми танками, принадлежащими Германии.

Конкуренцию серии тяжёлых танков от модели КВ-1 до ИС-2 по совокупности характеристик брони, огневой мощи и мобильности могли составить только «Пантера V» и «Королевский тигр». Однако первый танк обладал слабым вооружением и броней, а второй значительно уступал в скорости.

Кроме того, советский танк ИС-2 был более лёгким и манёвренным, чем «Королевский тигр». При этом пушка советской боевой машины калибра 122 мм уступала длинному 88-миллиметровому орудию немецкого танка.

ИС-2, несмотря на некоторые недостатки, явился нагоняющим ужас оружием, прежде всего в период осени 1944-го — весны 1945 годов, при окончательном штурме Германии, — говорится в статье.

Последней модификацией этого советского танка стал ИС-3, он впервые предстал перед широкой публикой на параде в Берлине в 1945 году. Главным отличием ИС-3 от легендарного Т-34 стала закруглённая конструкция башни, сильно скошенная по бокам.

Ранее News.ru писал о том, что журналисты издания The National Interest сравнили советский Т-34, американский M4 Sherman и британский Cromwell, отметив недостатки и преимущества каждого из них. Главным недостатком ранних союзнических танков эксперты назвали недостаточную живучесть при ударе тяжёлого вооружения. Несмотря на это они всё равно способны были одолеть появившиеся в 1943 году немецкие танки «Тигр» и «Пантера».