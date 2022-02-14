В Генштабе заявили о готовности атаковать нарушителей морских границ России

Россия оставляет за собой право атаковать зашедшие в её территориальные воды иностранные корабли и подлодки, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Станислав Гаджимагомедов, комментируя обнаружение 12 февраля американской подводной лодки класса Virginia у Курил, передаёт РИА Новости. Тогда российские военные применили спецсредства, подлодка покинула воды России.

Россия готова нанести удар по зашедшим в её территориальные воды кораблям и подводным лодкам, — сообщил Гаджимагомедов.

Американская подводная лодка типа Virginia была обнаружена в территориальных водах РФ 12 февраля 2022 года в 10:40 мск около острова Курильской гряды Уруп.

Экипаж был предупреждён о возможных последствиях на русском и английском языках, однако проигнорировал требования со стороны России. Российской стороной было принято решение о применении спецсредств, после чего субмарина использовала имитатор для раздвоения цели и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

Тем временем в Пентагоне заявили, что американская подводная лодка не появлялась в территориальных водах России. В ведомстве отметили, что субмарины США передвигаются только в международных водах. При этом стоит заметить, что до завершения переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена Пентагон не раскрывал детали инцидента.