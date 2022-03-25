В Генштабе рассказали о блокировке ключевых городов Украины

Вооружённые силы РФ заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, а также контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской, которого цитирует РИА Новости. Он добавил, что уже в течение первых двух суток операции было завоёвано господство в воздухе.

Из 152 военных самолётов осталось 112, из 149 вертолётов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» уничтожены 35, — заявил представитель Генштаба.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предположил, что Украина будет строить общее будущее вместе с Россией после того, как избавится от заокеанского гнёта. Он выразил уверенность, что историческое единство русских и украинцев «не может быть разорвано самыми яростными, самыми ожесточёнными усилиями наших врагов».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.