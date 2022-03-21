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В ФРГ назвали «предостережением для НАТО» применение «Кинжала» на Украине

Эксперт из ФРГ Хегман: применение «Кинжала» на Украине является предостережением для НАТО
03:47, 22 марта 2022
В ФРГ назвали «предостережением для НАТО» применение «Кинжала» на Украине Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Гиперзвуковая ракета «Кинжал», которую Россия впервые применила в ходе спецоперации на Украине, поставила Запад перед неразрешимой проблемой, считает обозреватель Герхард Хегман. В своей статье, опубликованной немецким изданием Die Welt, он отметил, что использование такого оружия военные эксперты назвали предостережением президента РФ Владимира Путина в адрес НАТО.

Автор публикации подчеркнул, что в НАТО, в особенности его европейские члены, осознают действенность гиперзвукового оружия, и тот факт, что они не имеют систем, способных отразить его удар.

Для западных противовоздушных систем «Кинжал», способный лететь со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, остаётся практически неуязвимым, уверен Хегман.

Ранее стало известно, что ракетный комплекс «Кинжал» доказал свою эффективность в уничтожении высокозащищённых объектов, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он отметил, что ракета, уничтожившая подземный арсенал на Украине, построенный ещё во времена СССР, была запущена с дальности более 1000 км, преодолев это расстояние менее чем за 10 минут.

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