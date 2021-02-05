В ДНР сообщили об обстреле со стороны Украины из орудий калибра 122 мм

https://static.news.ru/photo/744ce6d4-685b-11eb-96b5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли окраины Донецка из орудий калибра 122 мм. Такой тип снарядов был применён впервые после вступления в силу дополнительных мер по контролю за перемирием в июле 2020 года. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Вооружённые формирования Украины сегодня днём выпустили 12 артснарядов калибром 122 мм по западной окраине Донецка, — сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР.

По данным представительства, огонь вёлся в направлении посёлка Старомихайловка со стороны подконтрольной Киеву Красногоровки. Кроме того, ВСУ применили «вооружение БМП». Информации о пострадавших нет.

По данным ДНР, предыдущий обстрел из 122-миллиметровых орудий ВСУ был зафиксирован 9 июля 2020 года, до введения дополнительных мер по контролю за перемирием.

Как писал NEWS.ru, западные страны, рассматривающие возможность поставок летального вооружения на Украину, несут вместе с киевскими властями ответственность за жертвы и разрушения в Донбассе. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов. Он отметил, что участники контактной группы согласились, что действия Вооружённых сил Украины привели к новым разрушениям и жертвам, в том числе среди гражданского населения. Грызлов подчеркнул, что западные лидеры должны отдавать себе отчёт в том, что поставленное ими оружие может быть направлено против мирных людей.