В Чёрном море прошли учения флота, ВВС и ПВО

Подразделения Черноморского флота (ЧФ) отработали действия в случае ракетной атаки в рамках совместных учений с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Корабли Черноморского флота отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника в ходе проведения совместного учения с соединением ВВС и ПВО Южного военного округа, — цитирует представителя флота РИА Новости .

В пресс-службе ЧФ отметили, что ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Ладный», а также ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» по плану манёвров выполняют задачи по охране объектов морской экономической деятельности РФ и защите судоходства в Чёрном море.

Ранее в Крыму начались масштабные учения воздушно-десантных войск. В них задействовано около двух тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц боевой техники. Подразделения отрабатывают организацию обороны разное время суток, а также наступление при участии танков Т-72Б3, самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и 122-мм гаубиц Д-30.