В Чёрное море вошёл греческий ракетный катер

Ракетный катер «Даниолос» Военно-морских сил Греции зашёл в субботу в Чёрное море. Как сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации (НЦУ), военные Черноморского флота контролируют его действия.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера «Даниолос» ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 года в акваторию Чёрного моря, — говорится в сообщении.

Ранее британские СМИ сообщили, что российская подлодка якобы следила за авианосной ударной группой британского флота в Средиземном море, когда она была в восточной части моря. По данным издания, британцам пришлось поднять вертолёты Merlin Mk2​​​, которые сбросили на воду радиогидроакустические буи для поиска субмарины.

А до этого российская подлодка «Орёл» прошла через территориальные воды Дании и шокировала её жителей. Как сообщил телеканал TV2, субмарину заметил монтажник Мадс Кристенсен, работавший в этот день на мосту через пролив Большой Бельт. Он был удивлён её размерами.