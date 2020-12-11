Журналист предрёк «нападение русского медведя» на ВС Великобритании

https://static.news.ru/photo/a1143fd2-3bba-11eb-9e9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: UPPA/Global Look Press

Журналист издания Daily Mail Марк Алмонд считает, что Вооружённые силы Великобритании находятся в плачевном состоянии, им грозит нападение российских военных.

Если отвернёшься на секунду, русский медведь тут же набросится на тебя, — утверждает Алмонд.

Представитель СМИ напомнил, что в этом году британским военно-морским силам пришлось 17 раз сопровождать «своенравные» российские корабли, это на четверть больше, чем в прошлом году. Великобритания должна увеличить военные расходы на 16 млрд фунтов стерлингов. Особое внимание будет уделено ВМС. Он убеждён, что эти вложения средств будут заметны только спустя годы.

Британия по-прежнему очень слабо защищена, что вызывает тревогу, — отметил Алмонд.

По его мнению, Кремль навряд ли проигнорирует отмену учения резервистов военно-морских сил и воспользуется этим для сбора разведывательных данных.

Ранее британский журналист Пол Уитерс спрогнозировал начало Третьей мировой войны между Россией и США. На такие мысли его натолкнул недавний инцидент между российским и американским военными кораблями в заливе Петра Великого.

Как писал NEWS.ru, авторы американского журнала National Interest назвали пять самых опасных российских кораблей. К ним эксперты отнесли крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный», эсминец «Настойчивый» и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».