Британцы заявили о провале своего новейшего авианосца «Принц Уэльский»

https://static.news.ru/photo/c49f94ee-4dd3-11eb-b1d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Ceolin/OGL v1.0/wikipedia.org

Новейший британский авианосец «Принц Уэльский» за два года эксплуатации провёл в море всего 87 дней, провалив тем самым миссию по срокам пребывания в водах и затянув исполнение графика совместных операций с ВМС Соединённых Штатов. Об этом заявил депутат-лейборист Киван Джонс со ссылкой на письмо министра Вооружённых сил Великобритании Джеймса Хеппи.

Глава ведомства в своем послании британскому премьеру Борису Джонсу подтвердил, что в 2019 году «Принц Уэльский» провёл в море 57 дней, а в 2020 году — лишь 30. Между тем авианосец «Королева Елизавета», головной корабль той же серии, за тот же срок находился в море в общей сложности 231 день. В конце 2020 года «Принц Уэльский» встал на ремонт из-за протечки, из-за чего не сможет вернуться в море как минимум полгода, передаёт , Daily Mail.

Глава британского правительства подчеркнул, что власти должны приложить все усилия, чтобы как можно скорее вернуть авианосец в строй для совместных операций с Соединёнными Штатами.

В Королевском ВМФ заметили, что «Принц Уэльский» пока находится в самом начале своего 50-летнего срока эксплуатации, а малое количество времени в море можно связать с тем, что флот заранее планировал в течение 2020 года в основном заниматься модернизацией оборудования на судне. На 2021 год также запланированы модернизация, испытания и обучение экипажа авианосца.

«Принц Уэльский» ввели в эксплуатацию в 2019 году. Строительство судна обошлось в 3,1 миллиарда фунтов стерлингов. Во время испытаний авианосец несколько раз подтапливало. В результате последнего инцидента была сильно повреждена проводка. Из-за ремонта корабль до сих пор не может прибыть в США и забрать авиагруппу из палубных истребителей пятого поколения F-35C.

Ранее авторы публикации в американском научно-популярном журнале Popular Mechanics пришли к выводу, что единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» не отличается надёжностью. Издание вспомнило инцидент в 2018 году, когда в результате затопления плавучего дока на авианосец «Адмирал Кузнецов» упал башенный кран, что привело к возникновению пятиметровой пробоины.

В декабре 2009 года на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар. Огонь тушили почти сутки. Погибли двое военнослужащих, ещё 14 человек пострадали. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Пожар нанёс ущерб в 500 млн рублей.

После инцидента в Минобороны решили создать центр управления кораблестроения, модернизации и ремонта кораблей и судов при главнокомандующем Военно-морским флотом. Одной из его задач станет оптимизация типов плавсредств, состава их вооружения, а также совершенствование интегрированной системы боевого управления, писал NEWS.ru.