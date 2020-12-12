Гиперзвуковую ракету «Циркон» успешно испытали в РФ

https://static.news.ru/photo/03effa88-3ba7-11eb-b11b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

В России испытали гиперзвуковую ракету «Циркон». Её запустили с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море на 350 км.

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон», — цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.

В ведомстве добавили, что гиперзвуковая крылатая ракета успешно поразила береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 километров. При этом её скорость составила 8 Махов.

Первая стрельба «Цирконом» с борта фрегата «Адмирал Горшков» состоялась 6 октября. Корабль выпустил ракету из Белого моря, а морскую мишень она поразила в Баренцевом море. Максимальная скорость «Циркона» тогда составила восемь скоростей звука.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» до конца 2020 года произведёт ещё три испытательных пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон». В ходе лётных испытаний ракеты, начавшихся в 2015 году, все три пуска с «Адмирала Горшкова» предусматривают реальное поражение морских или наземных мишеней.

Как писал NEWS.ru, оборонное ведомство США серьёзно озабочено появлением гиперзвуковой ракеты «Циркон» у России. Это событие наравне с китайской угрозой заставляет Вашингтон пересматривать действующие программы оснащения флота.