«Уралвагонзавод» намерен модернизировать танки Т-80БВМ

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Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») повысит подвижность и огневую мощь танков Т-80БВМ, сообщает ТАСС.

О направлениях модернизации танка говорится в сообщении, опубликованном в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021», сообщает агентство.

Т-80БВМ является модернизированной версией советского танка Т-80. Машина получила усовершенствованный газотурбинный двигатель ГTД-1250 мощностью 1250 лошадиных сил, новый прицел наводчика и доработанный механизм заряжания, позволяющий использовать более мощные снаряды «Свинец» и «Свинец-2».

На данный момент защищённость машины повышена новой динамической защитой «Pеликт» и комплектом решетчатых экранов. Танк может дополнительно оснащаться комплексом активной защиты «Аpена-М». Командную управляемость Т-80БBМ повысили с помощью установки цифрового комплекса радиосвязи «Акведук».

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России до конца года получат 20 новых танков Т-14 «Армата» и 65 серийных танков Т-90М «Прорыв».

«Армата» предназначена для ведения боя непосредственно рядом с противником, прикрытия мотострелковых подразделений и для поражения целей в укрытиях.