«Уникальный самолёт»: Руцкой объяснил, что помогло спастись лётчику Су-25

Бывший вице-президент РФ, Герой Советского Союза Александр Руцкой заявил NEWS.ru, что Су-25 является «летающим танком». По его словам, у штурмовика очень мощная броня кабины, а для защиты лётчика это один из самых надёжных самолётов РФ. Так Руцкой прокомментировал новость о том, что российский пилот сумел посадить подбитый украинской ракетой Су-25 на аэродроме базирования.

По сути дела, это летающий танк. Там очень мощная броня кабины, и крупнокалиберный пулемёт не прошивает эту броню, и эта кабина, она как капсула — спасает лётчика не только при ведении огня по самолёту, но и спасает при взрыве самолёта, при попадании ракеты. Лётчик защищён вот этой капсулой, и, соответственно, бронированное лобовое стекло кабины тоже защищает лётчика. Для защиты лётчика это один из самых надёжных самолётов РФ, — сказал Руцкой.

По его мнению, при возникновении опасной ситуации жизнь лётчика может спасти как умение пилотировать, так и технические характеристики Су-25. Руцкой рассказал, что угадать ситуацию, которая может сложиться при выполнении боевой задачи, невозможно.

Предельная высота у этого самолёта 7000 метров. На этом самолёте можно идти на одном двигателе, что увеличивает радиус боевых действий этого самолёта, то есть экономия горючего. Вообще уникальный самолёт. Я на нём сделал 589 вылетов, — подытожил собеседник.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали, что пилот российского штурмовика Су-25 сумел посадить подбитый украинской ракетой самолёт на аэродроме базирования. Это произошло во время выполнения боевой задачи в рамках спецоперации на Украине. Удар был нанесён по штурмовику, следовавшему вторым в паре. Пилот отключил повреждённый двигатель и решил не катапультироваться.

Лётчик ведущего самолёта подполковник Денис Литвинов заметил пуск второй ракеты и прикрыл ведомого своей машиной. Кроме того, с помощью тепловых ловушек ему удалось отвести от него второй удар.