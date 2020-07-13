Уникальные российские «Мистрали» заложат до конца июля

https://static.news.ru/photo/37cc80e2-c569-11ea-9641-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org/Artem Tkachenko - собственная работа, CC BY-SA 4.0,

Уникальные российские десантные корабли — аналоги «Мистралей» — заложат до конца недели. Корабли проекта «Прибой» станут заменой так и не поставленным из-за санкций в Россию французским кораблям.

Контракт на строительство корабле подписан, начаты работы на верфи. Но только сейчас состоится официальная церемония старта работ и будут объявлены имена кораблей. Ожидается, что их назовут «Севастополь» и «Владивосток», но рассматривается и другое имя для второго корабля — «Керчь», пишут «Известия».

Проект УДК 23900 «Прибой» был разработан Невским ПКБ, строить суда будут на керченском заводе «Залив», сумма контракта составляет 100 млрд рублей. Корабли, которые будут заложены в ближайшие дни, будут иметь водоизмещение 25 тыс. тонн и 220 метров в длину в отличие от изначальных параметров — 14 тыс. тонн водоизмещение и 165 метров в длину.

Планировалось, что корабли будут развивать скорость до 20 узлов и нести на борту до восьми вертолётов. Но новые параметры позволят отечественному кораблю взять на борт до 20 вертолётов и два усиленных батальона морской пехоты. По параметрам российские «Мистрали» значительно превосходят французские, длина которых 199 метров, а водоизмещение 22 тыс. тонн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что утверждения журнала Forbes о том, что Россия якобы строит корабли, похожие на французские десантные «Мистрали», не соответствуют действительности. Об этом заявил кандидат военных наук, капитан первого ранга запаса Борис Усвяцов.