Уникальные российские «Мистрали» заложат до конца июля

Уникальные российские десантные корабли — аналоги «Мистралей» — заложат до конца недели. Корабли проекта «Прибой» станут заменой так и не поставленным из-за санкций в Россию французским кораблям.
Контракт на строительство корабле подписан, начаты работы на верфи. Но только сейчас состоится официальная церемония старта работ и будут объявлены имена кораблей. Ожидается, что их назовут «Севастополь» и «Владивосток», но рассматривается и другое имя для второго корабля — «Керчь»,
Проект УДК 23900 «Прибой» был разработан Невским ПКБ, строить суда будут на керченском заводе «Залив», сумма контракта составляет 100 млрд рублей. Корабли, которые будут заложены в ближайшие дни, будут иметь водоизмещение 25 тыс. тонн и 220 метров в длину в отличие от изначальных параметров — 14 тыс. тонн водоизмещение и 165 метров в длину.
Планировалось, что корабли будут развивать скорость до 20 узлов и нести на борту до восьми вертолётов. Но новые параметры позволят отечественному кораблю взять на борт до 20 вертолётов и два усиленных батальона морской пехоты. По параметрам российские «Мистрали» значительно превосходят французские, длина которых 199 метров, а водоизмещение 22 тыс. тонн.
Ранее NEWS.ru сообщал, что утверждения журнала Forbes о том, что Россия якобы строит корабли, похожие на французские десантные «Мистрали», не соответствуют действительности. Об этом заявил кандидат военных наук, капитан первого ранга запаса Борис Усвяцов.
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