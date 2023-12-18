Уничтожение за 30 минут. Почему российский «Авангард» так пугает Запад? Авторы Mirror заявили, что Запад не сможет остановить российский «Авангард»

Фото: МО РФ

Странам Запада необходимо очень внимательно отнестись к российскому ракетному комплексу «Авангард», сообщает британская газета Mirror. Что об этом известно?

Что написали британские журналисты про «Авангард»

Авторы Mirror обратили внимание на высказывание командующего Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергея Каракаева о том, что ядерные силы России находятся в состоянии «высокой готовности к выполнению задач», также было организовано непрерывное несение боевого дежурства в особом режиме. Помимо этого, будет проведено семь межконтинентальных баллистических запусков в качестве летных испытаний новых ракетных систем. Это значительно больше, чем за последние пять лет, подчеркнули в британской газете.

В издании напомнили, что ракеты «Авангарда» достигают цели со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука.

«Ракетный комплекс „Авангард“ достигает цели со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука. Комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли прежде, чем поразить множество целей в мире менее чем за 30 минут. Это единственное оружие такого рода в мире, и Путин говорит, что у Запада нет средств остановить его», — говорится в материале.

Фото: МО РФ

Что говорят военные эксперты про комплекс «Авангард»

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, страны Запада боятся «Авангарда», потому что один его удар может разрушить половину континента.

«У Запада нет подобных аналогов. Неуязвимость и мощь ракетного комплекса „Авангард“ заключается в головной части, гиперзвуковом боевом блоке, который летает со скоростью 9 км/с. Более того, ракета может маневрировать на траектории полета. „Авангард“ практически не может обнаружить ни одна радиолокационная станция, а если они не обнаруживают, то противопоставить ракету-перехватчик невозможно», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Литовкин пояснил, что у России на данный момент на дежурстве стоит четыре подобных комплекса, которые базируются в Оренбургской области.

Эксперт предполагает, что потенциальными целями «Авангарда» могут стать стратегические объекты противника и даже целые города.

«Целями „Авангарда“, предположу, станут стратегические объекты вероятного противника от шахт межконтинентальных баллистических ракет до целых городов. Нью-Йорк если не полностью, то наполовину уничтожит точно, или Вашингтон. В эпицентре термоядерного взрыва, как говорится, все превратится в расплавленное стекло», — заявил Литовкин.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин считает, что главная особенность российского ракетного комплекса заключается в том, что он может быть запущен из пределов атмосферы.

«Атмосфера продолжается довольно недолго, за ней идет стратосфера, а потом космос. „Авангард“ сам по себе не летает — он выводится ракетой, а затем начинает вести свою жизнь, которая ему предназначена», — объяснил военный эксперт в разговоре с NEWS.ru.

При этом снаряд «Авангарда» практически невозможно сбить, потому что он двигается на очень большой скорости и способен маневрировать.

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