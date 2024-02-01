«Умные» бомбы GLSDB: чем уникальны, какой ущерб могут нанести

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Бомба малого диаметра наземного запуска (Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB)) — это реактивно-планирующий управляемый снаряд. По сути, это авиабомба SDB, модифицированная двумя дополнительными устройствами: блоком планирования с раздвижными крыльями и отделяемым ракетным двигателем от реактивных систем залпового огня (РСЗО).

GLSDB запускают из систем типа MLRS или HIMARS. Бомба отстыковывается от ракетного двигателя, у нее выдвигаются крылья, и она сама продолжает полет к цели по GPS. При весе всего боеприпаса около 130 кг, его боевая часть в фугасном варианте содержит до 90 кг взрывчатки. Этого достаточно, чтобы разрушить блиндажи и другие укрепления с железобетонными стенами и перекрытиями толщиной до 1,8 м.

Благодаря комбинированному использованию двух систем ориентации и наведения — инерциальной и спутниковой — на испытаниях GLSDB показала большую меткость: на дальностях от 70 до 130 км отклонение от мишени не превышает одного метра.

Все характеристики GLSDB — в инфографике NEWS.ru.