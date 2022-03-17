Украинские С-300 назвали бессильными против российских «Искандеров»

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Старые зенитно-ракетные комплексы Украины С-300 бессильны в борьбе с российскими тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», сообщают аналитики американского военного журнала Military Watch. Российские комплексы были созданы обходить противовоздушную оборону современных систем НАТО, передаёт «ПолитЭксперт».

«Искандер» был разработан, чтобы иметь возможность уклоняться от самых передовых средств ПВО НАТО, — отмечают аналитики.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении ночью штурмовиками Су-25 военных складов Вооружённых сил Украины и поделилось кадрами выполнения боевого задания. Экипажи Су-25 выполнили полёты парами со средних и малых высот. Их целями стали склады с вооружением и боеприпасами ВСУ. На опубликованных кадрах виден взлетающий в ночное небо штурмовик, а также горящее здание склада.

Также сообщалось, что США передали Украине по просьбе президента страны Владимира Зеленского мобильные системы противовоздушной обороны советской эпохи в качестве оборонной помощи. Они уже «находятся в пути», сообщил высокопоставленный чиновник американской администрации.

По данным канала CNN, речь идёт о комплексах «Оса», С-300, С-300В, а также ПЗРК «Стрела-3». По классификации НАТО они имеют обозначения SA-8, SА-10, SА-12 и SА-14 соответственно.