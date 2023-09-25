Украине передадут ракеты ATACMS: до каких городов России они могут достать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Джо Байден решил передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которых Киев добивался несколько месяцев. Как пишут американские СМИ, еще не решено, какого типа и в каком количестве ракеты поступят на вооружение ВСУ. ATACMS позволяет атаковать цели на расстоянии до 290 км. Под ударом могут оказаться такие российские города, как Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Смоленск и Тула.

ATACMS, как отмечаю военные эксперты, установлены на передвижных наземных комплексах. Для поражения целей противника более эффективные ракеты, чем британско-французские ракеты Storm Shadow/SCALP, запускаемые с самолетов. Белый дом склоняется к тому, чтобы предоставить Украине ATACMS вооруженные не одной боеголовкой, а кассетными суббоеприпасами. Часть американских политиков по-прежнему сопротивляется поставкам этого оружия в ВСУ из-за опасений эскалации конфликта с Россией.

О возможностях ракеты ATACMS - в инфографике NEWS.ru.