Украинцы не оценили хвалебную статью Forbes о противотанковых комплексах

Военный обозреватель издания Forbes Дэвид Экс написал хвалебную статью, посвящённую украинскому противотанковому комплексу «Стугна-П», в которой описал все преимущества этого оружия и выделил несколько характеристик, по которым украинская техника обходит даже американские Javelin. Однако самим украинцам не понравилось, что их комплексы назвали «самодельными», а некоторые пользователи Сети даже посчитали такую статью провокацией, пишет «ПолитРоссия».

Это намёк, что нечего нам помогать оружием: мол, своим обойдемся? — задался вопросом комментатор из Украины.

Также пользователи Twitter отметили, что для описания комплексов «Стугна-П» не подходит слово homemade (сделанный в домашних условиях, самостоятельно). Комментаторы предположили, что стоило бы использовать другое определение для оружия, разработанного Государственным киевским конструкторским бюро «Луч». Англоязычные пользователи Сети предложили назвать «Стугну-П» оружием местного производства или производства Украины. При этом некоторые комментаторы предположили, что подобная статья может быть в некотором роде провокационной.

Такое ощущение, что эта статья стремится развязать войну. Россия должна испугаться? Что имеет в виду Forbes, пытаясь представить Украину сильной и готовой противостоять русским? Ведь на самом деле это не так. Не стоит глупостями злить медведя, — высказался подписчик.

Ранее правительство Соединённых Штатов подготовило проект новой военной помощи для Украины. При этом всего в 2021 году США выделили Украине более $450 млн в рамках утверждённой помощи.