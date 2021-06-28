Украина — США: в Чёрном море стартуют самые масштабные за 20 лет учения

Самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze стартуют в Чёрном море в понедельник, 28 июня. Манёвры проводятся спустя пять дней после резонансного инцидента с британским эсминцем Defender.

В них примут участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них — украинские. Также к учениям привлекут десятки кораблей, самолётов и спецназ.

Манёвры завершатся 10 июля: власти Украины дали разрешение на использование акватории Чёрного моря. Также тренировки запланированы в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Главной задачей участники учений называют улучшение взаимодействия подразделений ВМС Украины и США.

МИД РФ ранее назвал проведение Sea Breeze провокацией. А в российском оборонном ведомстве заявили, что под прикрытием учений НАТО отправит на Украину современное оружие для использования в Донбассе.

Накануне американский ракетный эсминец USS Ross вошёл в порт Одессы. Корабль примет участие в ежегодных учениях Sea Breeze.