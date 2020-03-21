https://static.news.ru/photo/575f1aee-6c01-11ea-8676-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-центр Командования ВМС ЗС Украины

Министерство обороны Украины назвало свои новые катера проекта «Кентавр» «достойным ответом на устаревшие» большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота России.

Такие характеристики полностью устраивают командование ВМС, а главное, являются достойным ответом устаревшим БДК Черноморского флота России, которые намного медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс, — привели сообщение ведомства в РИА Новости.

Такая информация появилась в сюжете ролика телестудии «Бриз» Министерства обороны Украины. В нём сообщается о характеристиках новых катеров. Например, «Кентавр» способен развить скорость в 30 узлов, а на вооружении у них ракеты С-8. Вместительность одного судна — 36 десантников.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на Украине сообщили об усилении флота за счёт списанных кораблей США. Кроме того, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что корабли США — единственное средство усиления ВМС Украины. Он пояснил, что корабли с крылатыми ракетами помогут поменять военный баланс на территории Чёрного моря.