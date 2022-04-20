Украина денонсировала соглашение с РФ о сотрудничестве в разработке ракет

Правительство Украины денонсировало соглашение с Россией о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники, сообщил канал «Украина 24». Там отметили, что сотрудничество с Россией в условиях спецоперации недопустимо.

Целью принятия постановления об отмене соглашения является усиление комплекса мер по реализации государственной политики нацбезопасности, — говорится в сообщении канала.

Соглашение между правительствами России и Украины о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники было подписано 8 февраля 1995 года. Документ предусматривал сохранение связей и кооперацию украинских и российских предприятий для создания, ремонта и эксплуатации ракетной и ракетно-космической техники, повышения ядерной безопасности, проведения надзора за эксплуатацией ракетных комплексов и разработки методов их утилизации.

Стоит отметить, что Украина не в первый раз в одностороннем порядке выходит из соглашений с Россией и СНГ. Так, ещё в апреле 2019 года был аннулирован Договор о дружбе, сотрудничестве о партнёрстве между РФ и Украиной. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба при этом признал, что в отношениях Украины и России существует переизбыток эмоций и призвал обсуждать ситуацию осторожно.