Украденный американцами российский «Панцирь» доставят в США

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», который был похищен американцами в Ливии, планируют доставить на базу ВВС США Райт-Паттерсон в штате Огайо.
На территории базы расположен Национальный центр воздушно-космической разведки, который занимается в том числе изучением образцов зарубежной военной техники. Предполагается, что там «Панцирь» демонтируют и перестроят для исследования принципов его работы,
Как писал NEWS.ru, ранее американские журналисты рассказали, для чего Соединённым Штатам понадобился похищенный в Ливии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
По данным газеты The Times, система
Операция по захвату российского зенитного ракетного комплекса была проведена из-за опасений, что ЗРК может попасть в руки контрабандистов оружия и использоваться для уничтожения гражданских самолётов. Для транспортировки «Панциря», принадлежащего Ливийской национальной армии, был использован американский лайнер C-17A Globemaster III.