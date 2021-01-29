Украденный американцами российский «Панцирь» доставят в США

https://static.news.ru/photo/38d42240-62e1-11eb-af4b-fa163e074e61_660.jpg Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», который был похищен американцами в Ливии, планируют доставить на базу ВВС США Райт-Паттерсон в штате Огайо.

На территории базы расположен Национальный центр воздушно-космической разведки, который занимается в том числе изучением образцов зарубежной военной техники. Предполагается, что там «Панцирь» демонтируют и перестроят для исследования принципов его работы, передаёт Popular Mechanics.

Как писал NEWS.ru, ранее американские журналисты рассказали, для чего Соединённым Штатам понадобился похищенный в Ливии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

По данным газеты The Times, система была вывезена с поля боя и сейчас «в целости и сохранности» находится на авиабазе Рамштайн в Германии. В Москве осведомлены о похищении оружия.

Операция по захвату российского зенитного ракетного комплекса была проведена из-за опасений, что ЗРК может попасть в руки контрабандистов оружия и использоваться для уничтожения гражданских самолётов. Для транспортировки «Панциря», принадлежащего Ливийской национальной армии, был использован американский лайнер C-17A Globemaster III.