Угроза для России и КНР? Что известно о ядерной гравитационной бомбе США

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Американские СМИ сообщают, что США разрабатывают ядерную гравитационную бомбу и готовы объявить о новой ядерной стратегии. Что об этом известно?

Что известно о ядерной гравитационной бомбе США

О создании данного вида вооружения сообщает Semafor. Также, по информации издания, администрация Джо Байдена объявит о новой ядерной стратегии 7 июня. Отмечается, что доктрина станет более агрессивной из-за угроз безопасности, которые, по мнению Вашингтона, исходят со стороны России и Китая. Подчеркивается, что на фоне актуальных мировых событий нынешняя стратегия может не выдержать конкуренции со стороны других держав.

Кроме создания гравитационной бомбы Минобороны США намерено модернизировать атомные подводные лодки класса «Огайо». Издание также напоминает, что два крупнейших ядерных арсенала в мире — российский и американский — ограничены Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Но в 2026 году, как подчеркнуло издание, срок его действия истекает. Осенью 2023 года Москва отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Президент Владимир Путин в начале октября говорил, что и Россия, и США подписали договор о запрете на испытания ядерного оружия, но Москва его ратифицировала, а Вашингтон — нет. Позже был подготовлен соответствующий законопроект, в середине октября его одобрила Госдума, а в конце месяца — Совфед. В итоге, как отметили в Москве, документ был отозван из-за «деструктивной позиции Вашингтона» и «сложившегося дисбаланса» по ДВЗЯИ между РФ и США, который недопустим в «текущей международной обстановке».

Для чего США модернизировать ядерную бомбу

В конце октября 2023 года Пентагон сообщил о намерениях модернизировать свою основную ядерную бомбу B61 до варианта B61-13 в связи с изменениями в области безопасности. Усовершенствованную модель будет производить Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики (NNSA).

Как отметил помощник главы Пентагона по космической политике Джон Пламб, решение «отражает меняющуюся обстановку в области безопасности и растущие угрозы со стороны потенциальных противников».

«США несут ответственность за продолжение оценки и развертывания возможностей, необходимых нам для надежного сдерживания и при необходимости реагирования на стратегические атаки, а также заверения наших союзников», — подчеркнул он.

B61-13 будет доставляться современными самолетами, что усилит сдерживание потенциального противника и уверенность союзников и предоставит дополнительные возможности для борьбы с «определенными более сложными военными целями и объектами большой площади».

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Такой тип бомбы должен заменить некоторые из B61-7 в ядерных запасах США. Производство B61-13 не увеличит общее количество оружия в ядерных запасах Вашингтона, указывал Пламб.

В сообщении подчеркивается, что развертывание B61-13 не является реакцией на какое-либо конкретное текущее событие, а отражает «текущую оценку меняющейся обстановки в области безопасности». Также отмечалось, что мощность нового типа бомбы будет аналогична мощности стратегической модификации B61-7, но выше, чем у B61-12. При этом сама мощность не указывается.

B61 — термоядерная гравитационная бомба с переменной мощностью заряда, является основным ядерным оружием Стратегических ядерных сил США. B61-7 (стратегическая модификация) имеет четыре варианта заряда с максимумом в 340 килотонн.

Супероружие или проблема перевода?

В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин уточнил, что гравитационными ядерными бомбами в США называют свободнопадающие.

«Предположу, что допущена ошибка при переводе, так как американцы называют гравитационными все свободнопадающие бомбы. Обычная бомба. У США на вооружении состоят ядерные бомбы только одной модификации — B61-12», — пояснил эксперт.

Он отметил, что данный вид бомб использует тактическая авиация, в том числе обещанные Украине истребители F-16. Он допустил, что в связи с этим в России остро на это реагируют. Суконкин уточнил, что до этого США не ставили ядерную бомбу ни на какие другие платформы.

«У нас, скорее всего, практически любая установка, в том числе специальная артиллерийская, может нанести тактический ядерный удар. Может быть, имеется в виду бомба, которая будет по команде отделяться от спутника и, преодолевая атмосферу, наносить удар. Но, скорее всего, речь идет о неправильном переводе», — заключил Суконкин.

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