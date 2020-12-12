Учёный оценил ядерный потенциал Северной Кореи

https://static.news.ru/photo/8e7efc5e-3d5e-11eb-b82e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosatom/Global Look Press

Бывший директор Лос-Аламосской национальной лаборатории Зигфрид Хекер оценил ядерный потенциал КНДР.

Специалист считает, что Северная Корея имеет в распоряжении от 25 до 48 килограммов плутония и от 650 до 800 килограммов высокообогащённого урана. Этих компонентов достаточно для изготовления 45 ядерных боеприпасов. Такие ракеты могут ударить по всей территории Южной Кореи и большей части Японии. При этом военные КНДР не могут нанести ядерный удар по США. Пока что северокорейские межконтинентальные ракеты с ядерной боеголовкой недостаточно качественные, поэтому их испытания продолжаются, подчеркнул Хекер.

Он считает, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын мог договориться с лидером США Дональдом Трампом о ядерном разоружении в 2019 году, но тогда американский президент упустил этот шанс, досрочно покинув переговоры с лидером КНДР в Ханое, пишет Daily Express.

Хекер возглавлял Лос-Аламосскую национальную лабораторию с 1986 по 1997 год. Это учреждение в США занимается ядерным оружием. Деятельность лаборатории засекречена. С 2004 года специалист каждый год посещал крупнейший ядерный объект в Северной Корее — Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне.

Как писал NEWS.ru, на военном параде в честь 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена была показана новая межконтинентальная баллистическая ракета «Пуккыксон 4-А». Это произошло 10 октября. Эксперт по ядерной программе КНДР Мелисса Хэнэм отметила, что у Северной Кореи есть привычка показывать на парадах новое вооружение ещё до испытаний.