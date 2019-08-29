https://static.news.ru/photo/91cb9bf4-ca07-11e9-a087-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Нацистская Германия не создала собственное ядерное оружие, поскольку Гитлер не считал данную задачу приоритетной. Кроме того, работавшие над проектом учёные не запрашивали серьёзного финансирования.

Об этом рассказал советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что известный немецкий учёный, нобелевский лауреат Вернер Гейзенберг пытался устроить эксперимент с ядерным реактором в мае 1945 года. Однако он вышел неудачным. К тому же проходил «уже под грохот французских танков».

По собственным словам Гейзенберга, ему не хватило «морального мужества» запросить для решения задачи достойные ресурсы, сравнимые если не с сотнями миллионов, которыми свободно оперировал руководитель Манхэттенского проекта (по созданию атомного оружия в США — News.ru.), то со средствами, выделенными на проект ФАУ-ракет Вернера фон Брауна, — заявил Гагаринский.

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