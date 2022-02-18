Учения флота с ракетными комплексами «Бал» и «Бастион» прошли в Крыму

Учения по обороне побережья Кавказа и Крыма завершились на Черноморском флоте. В них участвовали расчёты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Об этом сообщает РБК со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота провели учение по обороне территории Крымского полуострова и Кавказского побережья при возникновении угрозы нанесения ракетных ударов корабельными группировками условного противника из акватории Черного моря, — сообщили на флоте.

В отделе информобеспечения также добавили, что в ходе манёвров военнослужащие отрабатывали ракетные удары по морским целям. В манёврах участвовали более 500 военных и порядка 50 единиц техники.

Эти учения стали частью Плана подготовки Вооружённых сил Российской Федерации на январь — февраль 2022 года. В рамках этого плана манёвры проводятся во всех зонах ответственности флотов в окружающих РФ морях, а также в важных районах океана. Всего в них примут участие порядка 140 кораблей и судов, около 60 летательных аппаратов, 1 тысяча единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские корветы провели учения в Охотском море. В рамках учений они выполнили пуски ракет, отражая нападение кораблей условного противника. В учениях приняли участие корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Было использовано ракетное оружие с фактическим пуском ракеты-мишени «Малахит».

Также российские истребители Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии. Полёт был осуществлён в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, отметили в ведомстве. Полёт выполнялся на высоте около восьми тысяч метров и скорости порядка 750 километров в час в боевых порядках на минимальных интервалах и дистанциях​​​.