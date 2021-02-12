У истребителей F-35 обнаружена новая проблема

https://static.news.ru/photo/1ccddab4-6e0d-11eb-85a4-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen

В Пентагоне рассказали о новой проблеме программы истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II — нехватке двигателей Pratt & Whitney F135.

Как сообщает Defense News, ссылаясь на ведомство, обслуживание силовых установок не удаётся выполнять в намеченные сроки. Кроме того, на некоторых двигателях наблюдается преждевременный износ покрытия роторных лопаток. Представитель Пентагона назвал эти затруднения «серьёзной проблемой готовности», из-за которой к 2022 году от 5 до 6 процентов парка F-35 Lightning II может остаться без двигателей.

Среди причин, вызвавших затруднения с F135, называются увеличение объёма ремонтных работ, недоступность технических данных, затягивание принятия необходимых инженерных решений, отсутствие оборудования и квалификация персонала.

Ранее американские журналисты заявили, что стелс-истребитель F-35 имеет недостаток, который делает его уязвимым для противника. Стелс, вопреки распространённому мнению, не является плащом-невидимкой. Поскольку российские загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» отлично справляются с задачей обнаружения стелс-самолётов в небе и легко могут отследить F-35 на больших расстояниях.

Среди других недостатков американских летательных аппаратов называют существенное отставание по всем параметрам в воздушном бою, к которому F-35 не предназначен. В воздухе самолёт ВВС США может стать лёгкой добычей российского Су-57, писал NEWS.ru

В то же время отмечается, что основным преимуществом F-35 является вычислительная мощность, а не скорость или ракетное вооружение самолёта.