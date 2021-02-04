У границ РФ за неделю зафиксировали 33 самолёта-разведчика

https://static.news.ru/photo/1b945e3a-6786-11eb-b804-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

Российские средства контроля за неделю обнаружили 33 самолёта-разведчика и восемь беспилотных летательных аппаратов у границ России. Для перехвата иностранного самолёта российская авиация за это время поднималась только один раз.

33 самолёта-разведчика и восемь разведывательных БПЛА вели разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, — сообщает газета «Красная звезда».

За эту неделю нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военные самолёты и корабли Великобритании увеличили интенсивность патрулирования у границ России. По мнению экспертов, таким образом выявляются слабости российской обороны. Начиная с августа порядка 28 самолётов Королевских ВВС Великобритании были замечены вблизи границ России в районе Чёрного моря и у побережья Кольского полуострова, а группировка самолётов за один вылет достигала пяти.

Во время дальних операций были задействованы истребители Typhoon, самолёты-заправщики Voyager, самолёт радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.