https://static.news.ru/photo/66c3dda6-c8d4-11e9-9a08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Невар/ТАСС

Подготовка турецких военнослужащих к работе с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 займёт четыре месяца.

Обучение стартует 1 сентября 2019 года и завершится 2 января 2020-го. По завершении курса турецкие военные смогут использовать С-400 по прямому назначению, сообщает ТАСС со ссылкой на генконструктора концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова.

Он также отметил, что предприятие готово к переговорам о дальнейших поставках ЗРК.

Ранее News.ru писал, что Россия начала второй этап поставок Турции комплексов С-400. Первый самолёт с элементами ЗРК отправился в Анкару 27 августа.