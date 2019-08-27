Подготовка турецких военнослужащих к работе с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 займёт четыре месяца.
Обучение стартует 1 сентября 2019 года и завершится 2 января 2020-го. По завершении курса турецкие военные смогут использовать С-400 по прямому назначению, сообщает
Он также отметил, что предприятие готово к переговорам о дальнейших поставках ЗРК.
Ранее News.ru писал, что Россия начала второй этап поставок Турции комплексов С-400. Первый самолёт с элементами ЗРК отправился в Анкару 27 августа.