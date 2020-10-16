СМИ: Турция успешно провела испытания С-400

https://static.news.ru/photo/633cb1de-0fb5-11eb-8f79-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil/vk.com

Три испытательных пуска ракет С-400 были осуществлены в Турции. В Анкаре высоко оценили российскую технику.

Все ракеты поразили цель, — цитирует «Интерфакс» сообщение источника в Турции.

В свою очередь российский источник заявил агентству, что первые испытания Турцией систем С-400 подтвердили высокую надёжность российской техники.

Турция получила от России партию ЗРС С-400 в 2019 году. Это привело к обострению её отношений с Вашингтоном. Власти США потребовали отказаться от этой сделки и вместо российского оружия приобрести американские комплексы Patriot. Кроме того, пригрозили отменить поставки истребителей F-35. Турецкие власти на уступки идти отказались.

Некоторое время назад американский сенатор Джон Тьюн предложил выкупить у Турции С-400. Он предположил, что такая сделка позволит разрешить противоречия между Вашингтоном и Анкарой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Турция в ближайшее время может провести испытания российских зенитных ракетных комплексов С-400 на черноморском побережье. Турецкое Yeni Akit демонстрирует видеокадры, на которых, по версии газеты, часть системы ПВО С-400 «Триумф» следует через город Самсун в сторону провинции Синоп на севере страны. Издание также связывает переброску С-400 с уведомлением властей о закрытии воздушного пространства над Синопом.